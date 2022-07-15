Время ожидания наиболее востребованных нижегородцами маршрутов общественного транспорта планируется сократить Общество

Время ожидания наиболее востребованных нижегородцами маршрутов общественного транспорта планируется сократить

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Время ожидания наиболее востребованных нижегородцами маршрутов общественного транспорта планируется сократить. Об этом сообщили представители ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" и АО "Институт "Стройпроект" на встрече с жителями Автозаводского района Нижнего Новгорода.

"В новой маршрутной сети предусмотрено сокращение временных интервалов движения общественного транспорта до 15 минут в часы пик и до 20 минут в межпиковый период. Но для магистральных - межрайонных, наиболее востребованных маршрутов интервал движения планируем сделать в утренние часы еще короче – до 5-7,5 минут", - заявил ведущий инженера группы развития территорий АО "Институт "Стройпроект" Антон Алефиров.

Наиболее востребованные частные маршруты в рамках новой маршрутной сети сохранят при условии соблюдения единой стоимости проезда, пересадочных тарифов, предоставления пассажирам таких же льгот, какие действуют в социальных автобусах.

Кроме того, по итогам работы с обращениями граждан будет расширено транспортное сообщение внутри Автозаводского района: уже в августе автобусный маршрут №15 "Станция "Петряевка" – Автовокзал "Щербинки"" будет продлен до "ЖК "Окский берег". Маршрут автобуса №32 также будет продлен с одной стороны - до ЖК "Торпедо", с другой - до остановки "Станция "Петряевка" по пр. Молодежному. В перспективе рассматривается открытие новых автобусных маршрутов: А-84 "Станция метро "Парк культуры" - пос. Новое Доскино", А-21 "Железнодорожная станция Окский берег - микрорайон Соцгород-2", продление четырёх троллейбусных маршрутов.

Несколько участников мероприятия высказали претензии по поводу работы "умных остановок", которые не всегда отображают реальную ситуацию на дорогах города.

"В настоящее время мы требуем от частных перевозчиков выполнить решение правительства России о замене бортовых устройств, которые передают информацию о нахождении транспортных средств. Как только это будет сделано, центральная диспетчерская служба нашего предприятия будет видеть в реальном времени", - заверил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов.

Значительная часть этой работы, по его словам, должна быть выполнена к сентябрю.

Ранее сообщалось, что нижегородских перевозчиков заставят соблюдать расписание и количество подвижного состава.