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Общество

Около 55 поливальных машин работает в жаркие дни на улицах Нижнего Новгорода

17 июля 2022 11:09  [98] Общество
Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал в своем Telegram-канале о работе поливомоечных коммунальных машин.

Как отметил градоначальник, всего в жару на улицах города работают 54 таких автомобиля.

Юрий Шалабаев сообщил, что коммунальщики проливают дороги и тротуары таким образом, чтобы струи воды били вверх. "Такой способ поливки дорог и газонов для улучшения микроклимата на улицах города этим летом  применяем впервые, благодаря закупленной в прошлом году новой технике. При температуре +25 градусов и выше коммунальщики проводят такой полив для снижения запыленности дорог, увлажнения воздуха, а также для предупреждения износа асфальта и минимизации образования колейности", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что oколо 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде.

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