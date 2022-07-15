Около 55 поливальных машин работает в жаркие дни на улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал в своем Telegram-канале о работе поливомоечных коммунальных машин.

Как отметил градоначальник, всего в жару на улицах города работают 54 таких автомобиля.

Юрий Шалабаев сообщил, что коммунальщики проливают дороги и тротуары таким образом, чтобы струи воды били вверх. "Такой способ поливки дорог и газонов для улучшения микроклимата на улицах города этим летом применяем впервые, благодаря закупленной в прошлом году новой технике. При температуре +25 градусов и выше коммунальщики проводят такой полив для снижения запыленности дорог, увлажнения воздуха, а также для предупреждения износа асфальта и минимизации образования колейности", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что oколо 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде.