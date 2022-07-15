Нижегородская Центральная диспетчерская служба будет ликвидирована к 31 августа

Фото:
Нижегородская Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта будет ликвидирована к 31 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Изначально учреждение планировалось ликвидировать еще до 1 января текущего года, однако теперь сроки ликвидации перенесены на конец лета.
МКУ "ЦДС" было создано в 2017 году, его учредителем является администрация Нижнего Новгорода. Организация занимается вспомогательной деятельностью, связанной с автомобильным транспортом, консультативной работой, обработкой данных и прочее.
Ранее сообщалось, что помещения, занимаемые ликвидируемым МКУ "Центральная диспетчерская служба Нижнего Новгорода" (ЦДС), будут переданы в безвозмездное пользование ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (ЦБДД).
Полномочия по мониторингу транспорта, автоматизированному анализу и учету работы перевозчиков будут переведены на региональный уровень.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+