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Нижегородская Центральная диспетчерская служба будет ликвидирована к 31 августа

18 июля 2022 13:39  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта будет ликвидирована к 31 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Изначально учреждение планировалось ликвидировать еще до 1 января текущего года, однако теперь сроки ликвидации перенесены на конец лета.

МКУ "ЦДС" было создано в 2017 году, его учредителем является администрация Нижнего Новгорода. Организация занимается вспомогательной деятельностью, связанной с автомобильным транспортом, консультативной работой, обработкой данных и прочее.

Ранее сообщалось, что помещения, занимаемые ликвидируемым МКУ "Центральная диспетчерская служба Нижнего Новгорода" (ЦДС), будут переданы в безвозмездное пользование ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (ЦБДД).

Полномочия по мониторингу транспорта, автоматизированному анализу и учету работы перевозчиков будут переведены на региональный уровень.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Транспорт
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