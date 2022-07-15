ПСБ внедрил голосовое взаимодействие бизнес-ассистента с клиентами Бизнес

ПСБ расширил функциональные возможности бизнес-ассистента, обеспечив его взаимодействие с клиентами-предпринимателями и в голосовых каналах.

Теперь цифровой ассистент отвечает на вопросы предпринимателей и при их обращении на горячую линию поддержки, а также распознает аудиофайлы с запросами в мессенджерах и предлагает необходимые сценарии, избавляя клиентов от необходимости набирать текст в чате.

Новый расширенный функционал также позволяет найти ближайший офис по геопозиции клиента, оплатить счет из истории, если клиент ранее проводил такой же платеж в системе дистанционного банковского обслуживания, а также оформить заявку на резервирование счета. Это дает предпринимателям, которые не являются клиентами банка, еще одну возможность открыть свой первый расчетный счет в ПСБ.

ПСБ в 2021 году запустил в Telegram и WhatsApp первый в России чат-банк для бизнеса, работающий на основе нейронных сетей и машинного обучения. Бизнес-ассистент позволяет узнать остатки по счетам, сформировать выписку по ним, выставить или оплатить счет и многое другое. Чат-бот также консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка, а при необходимости у клиента всегда есть возможность связаться с сотрудником ПСБ для уточнения информации.