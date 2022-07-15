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Анонсы событий дня для СМИ на 18 июля 2022 года
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Бизнес

Банк "Открытие" запустил новую премиальную карту Mir Supreme с бесплатным обслуживанием

18 июля 2022 14:47  [89] Бизнес

Банк "Открытие" представил новую премиальную дебетовую Opencard платежной системы "Мир" с повышенным кешбэком и другими бонусами для тех, кто привык к лучшему. Карта доступна всем клиентам банка.

С картой Mir Supreme клиенты могут получать до 3% кешбэка бонусными рублями за все покупки от банка и дополнительный кешбэк 5% рублями от платежной системы "Мир"* за покупки в востребованных категориях — сейчас это рестораны.

Также держателям карты доступны специальные предложения от партнеров, отмеченные знаками "Только с Mir Supreme" и "Выгоднее с Mir Supreme", которые позволяют вернуть до 30% от суммы покупок.  Кроме того, владельцы карты могут совершать бесплатные переводы по номеру телефона в другие банки и снимать наличные без комиссии в банкоматах "Открытия" и партнеров, а клиенты с премиальными статусами — в банкоматах любых банков по всей России.

Обслуживание карты Mir Supreme бесплатно для всех клиентов банка.

Для клиентов со статусом Плюс, Light Премиум и Премиум стоимость выпуска основной пластиковой карты — 1 000 рублей. Выпуск виртуальной и дополнительных карт бесплатный.

Для клиентов без статуса стоимость выпуска основной пластиковой карты — 3 000 рублей, виртуальной и дополнительных карт — 1 000 рублей.

Заказать премиальную Opencard Mir Supreme можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах "Открытия" и через персонального менеджера.

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка. С полным перечнем привилегий и условий премиального обслуживания можно ознакомиться на https://www.open.ru/premium.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

 

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