Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой Общество

Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой

Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой.

Представители НРО ЛДПР мелом нарисовали картину, посвященную основателю партии Владимиру Жириновскому.

Очевидцы отметили, что изображение поражает своими масштабами, впечатляет точностью и выразительностью.



Как отметили участники акции, мероприятие приурочено ко Дню рисования на асфальте, который отмечается 16 июля. "Место выбрали не случайно - это одна из любимых прогулочных зон Нижнего Новгорода, и картину можно видеть со смотровой площадки на площади Минина, и тут, прогуливаясь по набережной", - отметил один из участников акции.