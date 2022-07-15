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Общество

Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой

16 июля 2022 18:18  [171] Общество
Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой

Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой

Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой.

Представители НРО ЛДПР мелом нарисовали картину, посвященную основателю партии Владимиру Жириновскому.

Очевидцы отметили, что изображение поражает своими масштабами, впечатляет точностью и выразительностью.

Как отметили участники акции, мероприятие приурочено ко Дню рисования на асфальте, который отмечается 16 июля. "Место выбрали не случайно - это одна из любимых прогулочных зон Нижнего Новгорода, и картину можно видеть со смотровой площадки на площади Минина, и тут, прогуливаясь по набережной", - отметил один из участников акции.

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Теги:
ЛДПР партии
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