Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой
Портрет Владимира Жириновского появился в Нижнем Новгороде у Катера Герой.
Представители НРО ЛДПР мелом нарисовали картину, посвященную основателю партии Владимиру Жириновскому.
Очевидцы отметили, что изображение поражает своими масштабами, впечатляет точностью и выразительностью.
Как отметили участники акции, мероприятие приурочено ко Дню рисования на асфальте, который отмечается 16 июля. "Место выбрали не случайно - это одна из любимых прогулочных зон Нижнего Новгорода, и картину можно видеть со смотровой площадки на площади Минина, и тут, прогуливаясь по набережной", - отметил один из участников акции.
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