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Общество

Нижегородцы приняли участие в учредительном собрании Общероссийского движения детей и молодежи в МДЦ "Артек"

20 июля 2022 16:10  [318] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители Нижегородской области приняли участие в учредительном собрании Общероссийского движения детей и молодежи в МДЦ "Артек". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечают инициаторы проекта, новое детское движение позволит возродить традиции успешного поколения и даст детям базовые навыки, при помощи которых им будет проще устроиться в жизни.

На данный момент в существующих движениях состоят лишь 3 млн детей. Новый вектор развития молодежной деятельности расширит аудитории участников до более чем 18 млн ребят.

К президенту России с просьбами о создании новой организации обращались как сами дети, так и учителя, воспитатели, работающие с ними в тесном контакте. Владимир Путин поддержал данную инициативу и 14 июля подписал федеральный закон о создании в стране движения детей и молодежи. 

Отметим, что участие в движении - строго добровольное. Ребенок любого возраста сам примет решение о вступлении в организацию.

 "Очень важно, что инициатива создания движения исходила от самих ребят и учителей. Эта активность, как и сам принцип добровольного участия в движении, означают, что в нашем обществе назрела такая потребность, и мы должны сделать все возможное, чтобы удовлетворить ее на самом высоком уровне. Воспитательная работа с детьми – это вклад в наше будущее, в будущее общества и всего человечества. Мы это понимаем и сегодня вопросам воспитания уделяем самое пристальное внимание. Наши дети - очень смелые и активные, творческие. Задача наставников состоит в том, чтобы им помочь, подсказать, направить их, а иногда просто быть рядом и поддержать. Движение детей и молодежи станет той самой питательной средой, в которой детям будет комфортно развиваться и созидать", – сказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. 

В рамках участия в движении каждый ребенок сможет сам определить то, как он будет реализовывать свой потенциал в будущем России, а организаторы помогут ему в этом и сделают все, чтобы процесс получения новых знаний и навыков для ребят был интересным.
 
Благодаря движению у школьников появится возможность изучить различные сферы жизни и выбрать ту, которая будет интересна лично ему, что поможет определиться с будущей профессией. Также в рамках проекта будут реализовываться научные, творческие и бизнес-проекты школьников с помощью сети партнерских организаций: вузов, бизнес-партнеров, творческих коллективов.

Нижегородскую область на учредительном собрании в "Артеке" представил Вячеслав Амосов, председатель Ассоциации детского движения региона.

"Сегодня в школах области работают более 700 старших вожатых, 480 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 53 территориальных подразделения Ассоциации детского движения, волонтерские объединения, "Юнармия" и другие. Все это – надежная команда по работе и развитию социальной активности детей и молодежи. Уверен, что наш опыт будет востребован в линейке ключевых проектов Российского движения детей и молодежи", – сказал он. 

Нижегородцы уже принимают активное участие во всех ключевых проектах, направленных на развитие и воспитание детей и молодежи, а в рамках новой общероссийской организации эта активность возрастет. В настоящее время участниками проектной деятельности Ассоциации детского движения Нижегородской области является более 100 тысяч школьников, свыше 96 тысяч ребят принимает участие в деятельности Российского движения школьников.
 

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Теги:
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