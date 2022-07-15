ЗСНО и Облсовпроф подписали соглашение о сотрудничестве Общество

НИА "Нижний Новгород"

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным собрание Нижегородской области и "Облсовпрофом" было подписано на заседании комитета регионального парламента по социальным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Соглашение подписали председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин и председатель Нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф" Анатолий Соколов.

Представители "Облсовпрофа" будут принимать активное участие в заседаниях комитетов, рабочих групп и других мероприятиях, готовить свои предложения, участвовать в проведении мониторинга законов Нижегородской области в сфере трудовых отношений.

По словам Евгения Люлина, совместная работа Законодательного Собрания Нижегородской области и профсоюзов направлена на решение общих задач – обеспечение защиты прав трудящихся, предоставление социальных гарантий, улучшение условий труда.

"Подписание соглашения - важный этап в развитии сотрудничества Законодательного Собрания и "Облсовпрофа". Профсоюзы проводят большую работу по внедрению современных механизмов оценки условий труда, постоянно обсуждают вопросы совершенствования системы оплаты труда работников. Отмечу значительную роль профсоюзных организаций как надёжного партнёра государства в обеспечении социальных гарантий трудящихся. Важно, чтобы позитивный опыт работы профсоюзов получил практическое применение на региональном уровне. Вместе мы будем еще более эффективно вести работу по совершенствованию законодательства для эффективного решения вопросов социальной политики", - подчеркнул Евгений Люлин.