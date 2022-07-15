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Ежемесячное пособие на опекаемых детей в Нижегородской области будет выплачиваться до вступления в силу решения суда о лишении (ограничении) родительских прав. Соответствующие изменения в закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" депутаты рассмотрели на заседании комитета Заксобрания региона по социальным вопросам.
Согласно информации, в период до решения суда опекун должен содержать ребенка за свой счет, что ущемляет права детей и самого опекуна.
Отмечается, что предложенные изменения устранят этот пробел в законодательстве.
Как рассказала первый заместитель председателя Заксобрания региона Ольга Щетинина, после вступления изменений в силу опекуны или попечители смогут получать средства с момента фактического нахождения ребенка в семье.
По итогам заседания комитета проект изменений в закон рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 28 июля.
Ранее сообщалось, что нижегородские дети-сироты начнут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг.
СПРАВКА:
Размер ежемесячного пособия на опекаемых детей в 2022 году составляет: на детей до 3-х лет – 8 250 рублей; на детей от 3-х до 6-ти лет – 9 074 рубля; на детей школьного возраста – 10 312 рублей.
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