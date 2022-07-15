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Бизнес

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий

20 июля 2022 18:06  [314] Бизнес

ВТБ начал прием заявок от системообразующих предприятий на льготные кредиты с «зонтичным» поручительством ВЭБ.РФ. Поручительством можно обеспечить до 70% суммы кредита.

Получение "зонтичного" поручительства ВЭБ.РФ доступно в ВТБ в рамках льготного кредитования системообразующих организаций по всем основным госпрограммам − для промышленности и торговли, АПК, ТЭК, транспортного комплекса, ИТ, а также строительства и коммерческой недвижимости.

"В период перестройки процессов во всех отраслях экономики поддержка системообразующих предприятий – одна из приоритетных задач государства и банков. Совместно с ВЭБ.РФ мы первыми на рынке предлагаем льготные кредиты с использованием механизма «зонтичного» поручительства ВЭБ.РФ по комплексу госпрограмм поддержки системообразующих организаций. Новая мера поддержки простимулирует рост кредитования ключевых российских компаний, позволит им восполнить ресурсы и эффективно решать задачи по дальнейшему развитию", − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

"Зонтичное" поручительство, реализованное совместно с ВТБ, позволяет осуществить комплексную отраслевую поддержку системообразующих организаций. Наличие поручительства ВЭБ.РФ дает возможность ВТБ оперативно предоставлять льготное финансирование компаниям реального сектора экономики Российской Федерации", − прокомментировал Даниил Алгульян, заместитель председателя ВЭБ.РФ.

Оформление поручительства не приводит к увеличению стоимости кредита для клиента. Для его получения заемщику не нужно самостоятельно обращаться в ВЭБ.РФ и предоставлять дополнительные документы. Кредит под поручительство полностью оформит ВТБ.

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Теги:
Банки ВТБ
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