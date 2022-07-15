Модный показ "Русские. Fashion night" пройдёт в нижегородских пакгаузах 23 июля

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Нижегородские пакгаузы на Стрелке 23 июля превратится в главную фешн-площадку страны. Здесь пройдут показы известных российских брендов.
Свои коллекции представят модные дома EDEM, CHAPURIN, RUBAN и David Gutman. Как отметили организаторы, эти бренды впервые соберутся вместе на одной площадке.
CHAPURIN презентует коллекцию haute couture "Антология", EDEM представит коллекцию Bridal Couture сезона осень-зима 2022/2023 года, а RUBAN познакомит нижегородцев не только с последними коллекциями прет-а-порте и кутюрной линии марки, но и со своими хитами, сделавшими бренду мировое имя.
David Gutman продемонстрирует уникальные кожаные сумки, созданные в единственном экземпляре. Одна из сумок от David Gutman представлена в музее современного искусства в Риме.
К показам присоединятся бренды, связанные с Нижним Новгородом - JS Sense и Numero Nuovo: они представят коллекции, созданные специально для этого мероприятия.
Вход на площадку по билетам.
Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и решили использовать как концертный зал и выставочное пространство.
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