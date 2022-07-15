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Общество

Эвакуированной жительнице Мариуполя помогли перевезти дочь в Нижегородскую область

21 июля 2022 12:34  [267] Общество

Нижегородцы помогли эвакуированной в наш регион жительнице Мариуполя воссоединиться с малолетней дочкой и привезти девочку в Нижегородскую область.

Виктория Черкасская, которая сейчас проживает в пункте временного размещения в городском округе Сокольский Нижегородской области, оказалась разлучена с дочкой после эвакуации из Мариуполя.

Она решила перевезти дочь в Нижегородскую область и начать здесь новую жизнь. За помощью женщина обратилась в региональную общественную приемную "Единой России".

К решению проблемы активно подключились сотрудники приемной, управление социальной защиты населения городского округа Сокольский и организации-партнеры. Виктории Черкасской было оказано содействие в приобретении билетов до города Ростов-на-Дону и волонтерском сопровождении до границы с Россией. Там с соблюдением всех юридических процедур ребенка передали матери.

Сейчас Виктория Черкасская уже вместе с дочерью находится в ПВР в Нижегородской области. Девочка пойдет в первый класс, сама Виктория уже устроилась на работу на местный хлебозавод.

"Большое всем спасибо за оказанную помощь. Поездка была очень тяжелая, но я очень рада, что дочка теперь находится вместе со мной", - поделилась Виктория Черкасская.

"Продолжаем отрабатывать в адресном режиме обращения вынужденных переселенцев. Подобные обращения для нас являются приоритетными, особенно те, которые касаются детей. Очень рады, что мама с дочерью, наконец-то смогли воссоединиться", - сказал Шамиль Мансуров, координатор по работе с обращениями граждан региональной приемной партии.

Напомним, Нижегородское региональное отделение "Единой России" продолжает оказывать всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР, а также проживает на освобожденных территориях. При поддержке регионального отделения "Единой России" отправлено большое количество партий гуманитарной помощи на Донбасс. В составе грузов – предметы первой необходимости, продукты питания, медицинские средства, а также стройматериалы для восстановления разрушенных объектов.

Сейчас в Нижегородской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и освобожденных территорий. Пункты сбора предметов первой необходимости открыты на базе региональной приемной и местных отделений "Единой России".

Номера телефонов региональной общественной приемной "Единой России": 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.

Адрес приемной: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38.

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Теги:
Донбасс Единая Россия
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