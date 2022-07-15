Более 12 тысяч кв.м дорог отремонтировано в Автозаводском районе по инициативе жителей Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 12 тысяч кв.м дорог отремонтировано в частном секторе в Автозаводском районе. Как отметили в райадминистрации, эти участки были приведены в порядок благодаря активному голосованию местных жителей по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Так, в июне-июле подрядная организация отремонтировала дороги по следующим адресам:

- на участке улицы Ковпака - от ул.Магистральной до ул.Мокшинской,

- на участке улицы Шушенской - от дома №19 до дома №65,

- на улице Павла Корчагина,

- на участках улицы Нагулинской - от дома №26а до дома №77,

- хозпроезд в районе дома №26 в посёлке Мостоотряд.

На эти цели было выделено в общей сложности более 13,5 млн рублей.

Напомним, по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год на выбор жителей региона было вынесено 914 инициативных проектов, поступивших на конкурсный отбор. В частности, жители Нижнего Новгорода предложили 84 инициативы.

На реализацию проекта в 2022 году из бюджета Нижегородской области будет выделено 730 млн рублей. Всего в этом году в регионе будет реализовано более 430 инициатив.

СПРАВКА:

Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров (до 1%).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.