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Общество

Инвестор нижегородского туркомплекса "Три стихии" инициировал внесение изменений в проект планировки и межевания

21 июля 2022 14:33  [227] Общество
проект туркомплекса

проект туркомплекса

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Инвестор нижегородского туркомплекса "Три стихии" инициировал внесение изменений в проект планировки и межевания. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Минтимущества Нижегородской области.

Согласно информации, ООО "Вектор" по объективным причинам не мог в запланированные сроки приступить строительству туристического комплекса "Три стихии" в связи с тем, что расположенный на выделенном участке яхт-клуб "Рыбачий" обязался снести самовольно возведённые постройки, однако не сделал этого.

По данному факту Минимущества обратилось в суд о понуждении снести строения. Суд подтвердил незаконность построек и принял решение о необходимости их сноса.

В настоящее время ООО "Вектор" инициировало процедуры по внесению изменений в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода, а также внесение изменений в проект планировки и межевания.

Напомним, что туристический комплекс "Три стихии" планируется построить на Гребном канале Нижнего Новгорода.

Комплекс будет включать в себя отель, спортивную и культурную зоны, зрительный зал на 500 мест и эстраду с киноэкраноми. Также будет оборудована парковка, пристань и вертолётная площадка. Инвестиции в проект оценивались более чем в 175,8 млн рублей.

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Теги:
Строительство Туризм
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