Курс на пляж: жаркая солнечная погода возвратится в Нижегородскую область в выходные Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Погода на территории Нижегородской области вновь взяла курс на жару. Мощный ненастный циклон, обильно поливавший районы на этой неделе, сдаёт позиции, а ему на смену идёт тёплый антициклон, который принесёт сухую солнечную погоду. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, будут показывать температуру, характерную для конца июля.

Так, в пятницу, 22 июля, в первой половине дня ожидается ветреная погода с переменной облачностью. Воздух быстро разогреется до +23…+25°. Вечером северо-восточный ветер стихнет до комфортных 1-2 м/с, после заката заметно посвежеет, а ночью столбики термометров покажут +14…+16°. Атмосферное давление в норме - около 751 мм рт.ст. Также все выходные ожидаются слабые магнитные бури.

В субботу и в воскресенье погода будет самая что ни на есть пляжная: солнечная, жаркая, маловетреная. Днём воздух будет прогреваться до +26…+29°, вечером тоже будет тепло: +20…+25°, да и по ночам установятся по-летнему комфортные +17…+20°. Ветер северо-западный/западный, 1-2 м/с. Атмосферное давление чуть ниже нормы.