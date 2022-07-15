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Временные ограничения на полеты в города на юге России из Нижнего Новгорода продлены до 30 июля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Согласно информации, по-прежнему для полетов недоступны аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Авиакомпаниям рекомендуется осуществлять авиаперевозки через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.
Отмечается, что аэропорты России работают в штатном режиме.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
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