Временные ограничения на полеты в города на юге России из Нижнего Новгорода продлены до 30 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Временные ограничения на полеты в города на юге России из Нижнего Новгорода продлены до 30 июля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Согласно информации, по-прежнему для полетов недоступны аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендуется осуществлять авиаперевозки через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Отмечается, что аэропорты России работают в штатном режиме.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.