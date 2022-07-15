Полпред президента в ПФО Игорь Комаров примет участие в заплыве X-Waters Volga в Нижнем Новгороде Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В ближайшее воскресенье, 24 июля, в Нижнем Новгороде состоится этап Чемпионата мира плавательной серии X-Waters - шестой X-Waters Volga 2022.



В столице Приволжья пройдут три заплыва на дистанции 1, 3 и 5 км. Пловцам предстоит пересечь Волгу, самую длинную и полноводную реку Европы.

На участие в чемпионате зарегистрировались представители 160 городов России, а также иностранные спортсмены.

Как стало известно, среди участников заплыва будет и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

На какую именно дистанцию выйдет политик, не уточняется.

Напомним, в заплыве примут участие женщины и мужчины пяти возрастных групп старше 18 лет. По итогам турнира будет выбрано по три победителя в категориях "Мужчины" и "Женщины" в зачёте на всех дистанциях и по три победителя в каждой возрастной группе на дистанциях 3 км и 5 км.

СПРАВКА:

X-WATERS – крупнейшая международная плавательная серия. Ежегодно стартуют 25 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира. Цель заплывов – популяризация здорового образа жизни и занятий плаванием, привлечение туристов-любителей спорта, стимулирование роста спортивных достижений в заплывах на длинные дистанции.