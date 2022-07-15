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Политика

Спикер нижегородской Думы Олег Лавричев ответил на вопросы предпринимателей

22 июля 2022 17:56  [101] Политика
Фото пресс-службы Думы Нижнего Новгорода

Фото пресс-службы Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев встретился с предпринимателями региона и ответил на их вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

В тематическом приеме, прошедшем на площадке Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, также приняли участие заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Артем Баранов, заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий, уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий и глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Рассмотренные в ходе приема обращения представителей нижегородского бизнес-сообщества касались вопросов местного значения, а также тем федерального уровня.

"Все вопросы, с которыми обратились сегодня предприниматели, имеют системный характер и отражают общие тенденции в городе, с которыми нужно работать совместными усилиями на разных уровнях власти", – сказал Олег Лавричев.

Так, один из вопросов касался работы автолавок, которые торгуют продуктами питания без разрешительных документов, что создает опасность для санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. На недобросовестную конкуренцию с их стороны пожаловались предприниматели, обратившиеся на прием.

По словам Олега Лавричева, в регионе по распоряжению губернатора Нижегородской области создана комиссии по вопросам борьбы с нелегальным предпринимательством, в состав которой вошли Управление Роспотребнадзора, МВД, Комитет ветеринарии, административно-техническая инспекция, представители муниципальных органов власти. Эта комиссия призвана разрабатывать нормативы, позволяющие розничной торговле развиваться в комфортных условиях, например, на площадках выездных ярмарок.

Председатель городской Думы подчеркнул, что в городе создается удобная инфраструктура для организации ярмарочной торговли: дополнительные бюджетные средства выделены на проведение тематических ярмарок и ярмарок выходного дня, закупку необходимой инфраструктуры. "На таких ярмарках удобно и доступно можно осуществлять торговлю, и при этом она будет находиться под контролем надзорных органов и безопасна на покупателей", – добавил он.

Спикер Гордумы подчеркнул, что протоколы, которые оформляются административной инспекцией или Управлением Роспотребнадзора, не дают нужного эффекта, и правонарушения, в том числе санитарных норм, продолжаются.
 
В рамках приема граждан также обсуждался федеральный законопроект о едином операторе рекламных конструкций, который находится на рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ.  

Также на прием с просьбой оказать содействие в проведении экспедиции "На край земли русской" обратился председатель Нижегородского клуба путешественников Валентин Ефремов. Он попросил предоставить ему два автомобиля для того, чтобы его команда могла добраться до Чукотки и установить на мысе Дежнева колокол в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Олег Лавричев выразил уверенность, что при поддержке предприятий города вопрос будет решен.

"Думаю, что мы при помощи мощной информационной кампании сможем прорекламировать нашу Нижегородскую землю, нашего нижегородского путешественника и наш нижегородский автомобиль", – сказал Олег Лавричев.

По итогам приема граждан Олег Лавричев отметил, что все обращения взяты на контроль. Городская Дума совместно с депутатами Законодательного Собрания и министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области будет искать совместные пути решения назревших проблем у предпринимателей.

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Теги:
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