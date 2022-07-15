Движение транспорта перекроют на Стрелке в Нижнем Новгороде 25 июля из-за крестного хода Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде в понедельник, 25 июля будет временно приостановлено движение транспорта на улице Стрелка. Информацию об этом разместил Центр организации дорожного движения.

Ограничения будут действовать с 16:00 до 18:00 на участке от улицы Самаркандской до Кафедрального собора. Припаркованные в зоне перекрытия автомобили будут эвакуированы, предупредили в ЦОДД

Напомним, в 17:00 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская состоится торжественная встреча мощей преподобного Сергия Радонежского. Святыню крестным ходом доставят в Александро-Невский кафедральный собор. А затем в храме пройдёт всенощное бдение.

В дни ковчега в Нижнем Новгороде - с 25 по 27 июля - Кафедральный собор будет открыт с 6:00 до 21:00.