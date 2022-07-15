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Общество

Парк "Швейцария" Нижнего Новгорода закроют для посетителей 26 июля

24 июля 2022 11:30  [60] Общество

Парк "Швейцария" Нижнего Новгорода закроют для посетителей 26 июля, сообщается в tg-канале парка.

Самый большой парк Нижнего Новгорода будет закрыт для посещений до 18:00 26 июля в связи с внеплановой обработкой территории парка от клещей.

Напомним, что в августе и в сентябре в парке "Швейцария" состоятся праздничные мероприятия, и акарицидная обработка обезопасит гостей парка от присасывания клещей.

Как сообщалось ранее, в парке "Швейцария" 6-7 августа состоится кулинарный фестиваль для всей семьи "Да, шеф!", 20 августа – День города, а 27 - Дня рождения парка.

9, 10 и 11 сентября в парке пройдет джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии".

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Теги:
Клещи Парк Швейцария Фестиваль
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