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Общество

Безвозмездную правовую консультацию для пенсионеров и льготников проведут в Нижнем Новгороде

24 июля 2022 13:01  [307] Общество

Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и льготников состоится в Нижнем Новгороде 18 августа, сообщает управление документационного обеспечения Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 18 августа с 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области (Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2) в целях оказания юридической помощи населению будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории. На вопросы жителей ответят специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области.

Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг - с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00.

Прием граждан пройдет с соблюдением требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и санитарно-эпидемиологических правил СП3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до даты ее проведения.

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Теги:
Льготы Пенсионеры Прием граждан
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