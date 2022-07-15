В "ТНС энерго НН" рассказали, почему важно передавать показания счетчиков ежемесячно и в срок Общество

Законодательством определен единый срок передачи данных счетчика – до 25 числа текущего месяца.

Если потребитель по каким-либо причинам не передал показания прибора учета или передал, но после 25 числа, квитанция будет выставлена исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии за последние полгода.

При этом стоит отметить, что потребление электроэнергии в зимний период может значительно превышать потребление в летний период. Соответственно, начисления по "среднему" могут быть существенно выше фактического потребления. А это неизбежно приведет к увеличению суммы в

квитанции.

Чтобы не переплачивать, достаточно ежемесячно, до 25 числа включительно, передавать показания счетчика. Сделать это можно быстро и бесплатно, не

выходя из дома:

 Без регистрации на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

 в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

 с помощью голосового помощника "Алиса";

 по телефонам Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 и

8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.

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