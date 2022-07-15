Жанна Никонова: "Направление "Азиатские исследования" становится самым востребованным в НГЛУ им.Н.А.Добролюбова" Общество

Фото пресс-служба НГЛУ. НГЛУ расширяет географию абитуриентского охвата: в этом году к странам, проявившим интерес к вузу, добавилась Шри-Ланка, а из российских регионов – Якутия

В этом году Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова https://lunn.ru/ празднует свое 105-летие.

Сегодня, отвечая на вызовы государственной политики и современного рынка труда, университет существенно расширил перечень направлений и профилей подготовки и дополнил его программами, сочетающими не только классические методики обучения, но и инновационные подходы для подготовки специалистов будущего, востребованных и в стране, и за рубежом.

Подводя предварительные итоги приемной кампании, ректор НГЛУ Жанна Никонова отметила, что отличное знание иностранных языков - действительно большое конкурентное преимущество, которое крайне важно для абитуриентов, подающих заявление в вуз.

"Российские компании активно осваивают и будут осваивать в дальнейшем зарубежные рынки, в России растет интерес к странам азиатского блока. Поэтому одной из самых популярных образовательных программ НГЛУ является "Зарубежное регионоведение (Азиатские исследования (Восточная Азия, Китай)", бакалавриат) направления "Международные отношения", - говорит Жанна Никонова. - Программа обучения обеспечивает подготовку специалистов по странам Восточной Азии, прежде всего, Китаю и Японии. Выпускники направления получат фундаментальные знания не только иностранных языков, но и широкий спектр знаний по истории, географии, внутренней и внешней политике, экономике, демографии, культуре, праву региона. Данное направление подготовки предусматривает широкие возможности стажировок в Китае или Японии по программам стипендий партнерских университетов, возможность дальнейшего обучения в магистратуре в университетах Китая или Японии. Практикоориентированность обучения на этом направлении также обеспечит открытие Хаба ШОС (Шанхайской организации сотрудничества, являющейся противовесом Евросоюзу), которое планируется в нашем вузе в начале нового учебного года".

Кроме того, ректор НГЛУ им.Н.А.Добролюбова отмечает настоящий бум заявлений на направление "Педагогическое образование (с двумя профилями "Английский и итальянский язык", "Английский язык и русский как иностранный»)".

"НГЛУ https://lunn.ru/ готовит одних из самых лучших педагогов по иностранным языкам – и это в том числе доказывает большое количество заявлений от целевиков в текущую приемную кампанию, их на 25% больше по сравнению с предыдущим годом, - подчеркивает ректор. – В магистратуре университета с этого года появилось направление "IТ-лингвистика" - и оно тоже вызывает большой интерес, так как подразумевает изучение цифровой составляющей в педагогической лингвистике – чат- ботов, цифровых лингвоконструкторов, биг даты".

Расширяет университет и географию абитуриентского охвата: в этом году к странам, проявившим интерес к вузу, добавилась Шри-Ланка (таким образом, в университете теперь будут обучаться студенты из 123 стран мира), а из российских регионов – Якутия.

"Не могу не отметить большое количество студентов из Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и, конечно, ДНР, - говорит Жанна Никонова. – Студенты стран СНГ в кратчайшие сроки проходят в нашем университете социокультурную адаптацию, изучают русский язык и владеют им на высоком уровне, так что большинство из них остается потом в магистратуре университета. Кроме того, для многих иностранных студентов НГЛУ становится лингвистическим стартом – изучив у нас русский и европейский язык, ребята поступают в технические и медицинские вузы России".

В приемной комиссии НГЛУ также отмечают традиционно высокое количество заявлений от победителей олимпиад, в том числе – Всероссийской школьной олимпиады по иностранным языкам.