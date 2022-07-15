Экотропу и пешеходный бульвар обустроят в нижегородском ЖК "Цветы 2" Общество

Фото: "Столица Нижний"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экотропу и пешеходный бульвар обустроят в нижегородском ЖК "Цветы 2". Об этом сообщили в пресс-службе девелопера "Столица Нижний".

Согласно информации, экологическая тропа будет расположена вдоль границы ЖК у лесопарка "Щелоковский хутор". Здесь появится деревянный настил, приподнятый над землей, который ведет к беседкам с видами на зеленый массив.

Также в жилом комплексе создадут пешеходный бульвар длиной 200 метров, детский игровой комплекс с качелями, горками и тоннелями.

На данный момент уже построена всесезонная спортивная площадка, памп-трек и воркаут-площадки.

Кроме того, в рамках озеленения территории будут разбиты газоны, посажены кустарники и деревья, среди которых ели, клен, рябина и другие.

Ранее сообщалось, что первая в Нижнем Новгороде экотропа появится в районе Бурнаковской низины.