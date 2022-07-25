Инструменты украли из дома на улице Таллинской в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"
Сотрудники полиции раскрыли кражу инструментов из квартиры дома на улице Таллинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В полицию с заявлением обратилась нижегородка, которая пояснила, что вернувшись домой после длительного отсутствия, обнаружила пропажу имущества, в том числе инструментов.
Полицейские установили и задержали подозреваемого: им оказался 39-летний житель одного из соседних домов.
Мужчина уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали нижегородку, которая похитила бесхозный автомобиль.
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