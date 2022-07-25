Территорию на улице Алексеевской благоустроят за 18,2 млн рублей Общество

Благоустраиваемая территория Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Территорию на улице Алексеевской благоустроят за 18,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, речь идет об общественной территории около дома №24 на улице Алексеевской. Средства на проведение работ будут выделены из городского бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В рамках благоустройства на площадке будут посажены новые деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны, а также установлено покрытие и малые архитектурные формы.

Отдельно отмечается требование к будущему подрядчику о рациональном использовании площадки, в рамках которого работники должны бережно относиться к окружающей среде и зеленым насаждениям.

Исполнитель работ будет определен 11 августа, а благоустройство должно завершиться до 31 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что пространство на улице Днепропетровской и сквер Казакова в Нижнем Новгороде открылись после благоустройства.

Также напомним, что ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.