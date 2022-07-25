Мероприятия для детей в дни летних каникул
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 26 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2022 12:55  [31] Значительное снижение вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области
26 июля 2022 12:32  [64] Территорию на улице Алексеевской благоустроят за 18,2 млн рублей
26 июля 2022 12:25  [76] Ремонт Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде завершен на 85%
26 июля 2022 12:13  [82] Институт сервисных уполномоченных появится в Нижегородской области в 2022 году
26 июля 2022 11:59  [90] План по количеству заявлений на зачисление в первый класс в Нижнем Новгороде уже перевыполнен
26 июля 2022 11:08  [93] Правительство поддерживает экологические инициативы россиян
26 июля 2022 10:47  [159] Первому полпреду президента РФ в ПФО Сергею Кириенко исполнилось 60 лет
26 июля 2022 10:27  [111] Волонтеры ОМК посадили деревья на территории детского лагеря "Костер" в Выксе
26 июля 2022 10:23  [225] Территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде
26 июля 2022 09:48  [177] Давид Мелик-Гусейнов сообщил о появлении нового штамма "Кентавр" в Нижегородской области
Общество

Территорию на улице Алексеевской благоустроят за 18,2 млн рублей

26 июля 2022 12:32  [64] Общество
Благоустраиваемая территория

Благоустраиваемая территория

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Территорию на улице Алексеевской благоустроят за 18,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, речь идет об общественной территории около дома №24 на улице Алексеевской. Средства на проведение работ будут выделены из городского бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В рамках благоустройства на площадке будут посажены новые деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны, а также установлено покрытие и малые архитектурные формы.

Отдельно отмечается требование к будущему подрядчику о рациональном использовании площадки, в рамках которого работники должны бережно относиться к окружающей среде и зеленым насаждениям.

Исполнитель работ будет определен 11 августа, а благоустройство должно завершиться до 31 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что пространство на улице Днепропетровской и сквер Казакова в Нижнем Новгороде открылись после благоустройства.

Также напомним, что ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph