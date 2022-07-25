Фото:
Ливни ожидаются в Нижегородской области 26 июля. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, ливни местами в регионе и Нижнем ожидаются в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня.
В связи с этим в регионе прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.
Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов.
Нижегородцам рекомендуется воздержаться от поездок по городу и снизить скорость при движении на автомобили.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+