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Происшествия

Мужчина утонул в Волге около Балахны

17 июля 2022 15:24  [110] Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Мужчина утонул в Волге около Балахны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, ЧП произошло 17 июля. В утренние часы из реки силами спасателей было извлечено тело погибшего. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, а также обстоятельства его гибели.

Ранее сообщалось, что подросток утонул в озере на улице Пермякова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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