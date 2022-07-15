НИА "Нижний Новгород"
Мужчина утонул в Волге около Балахны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, ЧП произошло 17 июля. В утренние часы из реки силами спасателей было извлечено тело погибшего. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, а также обстоятельства его гибели.
Ранее сообщалось, что подросток утонул в озере на улице Пермякова в Нижнем Новгороде.
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