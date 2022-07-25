Нижегородскую коммунальную компанию оштрафовали за разлив стоков в Гидроторфе Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Балахнинский городской суд подтвердил виновность "Нижегородской областной коммунальной компании" в разливе канализационных стоков в посёлке Гидроторф. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Факт нарушения был установлен в октябре 2021 года. Инспекторы природоохранного ведомства в ходе выездной проверки обнаружили на территории по улице Садовой канаву со сточными водами, имеющими характерный запах.

Как рассказали в Управлении, разлив произошёл в районе напорного коллектора, который отводит стоки от посёлка на биологические очистные сооружения Балахны. Ранее здесь уже случались аварии, из-за которых происходило подтопление территории канализационными стоками. При этом другие хозяйственно-бытовые коммуникации там отсутствуют.

Согласно информации, этот коллектор передан в пользование АО "НОКК" по концессионному соглашению ещё в декабре 2016 года. Таким образом компания взяла на себя обязательства по надлежащему содержанию объекта и защите земель от возможного загрязнения.

По итогам проведённого административного расследования Росприроднадзор вынес в отношении НОКК постановление о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Однако компания попыталась оспорить выводы надзорного ведомства и переложить ответственность на администрацию посёлка.

Но суд своим решением оставил в силе постановление Росприроднадзора. Итоговый размер штрафа составил 200 тысяч рублей. Кроме того, предприятие обязали устранить все выявленные нарушения.