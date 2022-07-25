Нижегородскую коммунальную компанию оштрафовали за разлив стоков в Гидроторфе

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Балахнинский городской суд подтвердил виновность "Нижегородской областной коммунальной компании" в разливе канализационных стоков в посёлке Гидроторф. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.
Факт нарушения был установлен в октябре 2021 года. Инспекторы природоохранного ведомства в ходе выездной проверки обнаружили на территории по улице Садовой канаву со сточными водами, имеющими характерный запах.
Как рассказали в Управлении, разлив произошёл в районе напорного коллектора, который отводит стоки от посёлка на биологические очистные сооружения Балахны. Ранее здесь уже случались аварии, из-за которых происходило подтопление территории канализационными стоками. При этом другие хозяйственно-бытовые коммуникации там отсутствуют.
Согласно информации, этот коллектор передан в пользование АО "НОКК" по концессионному соглашению ещё в декабре 2016 года. Таким образом компания взяла на себя обязательства по надлежащему содержанию объекта и защите земель от возможного загрязнения.
По итогам проведённого административного расследования Росприроднадзор вынес в отношении НОКК постановление о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Однако компания попыталась оспорить выводы надзорного ведомства и переложить ответственность на администрацию посёлка.
Но суд своим решением оставил в силе постановление Росприроднадзора. Итоговый размер штрафа составил 200 тысяч рублей. Кроме того, предприятие обязали устранить все выявленные нарушения.Ранее сообщалось, что Нижегородскую коммунальную компанию оштрафовали на миллион рублей за гибель двух рабочих в коллекторе.
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