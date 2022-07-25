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Арзамасский полицейский спас тонувшего мальчика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, трое подростков пришли на пруд, где 13-летняя девочка решила искупаться, однако запуталась водорослях и начала тонуть. Ее 13-летний друг бросился на помощь, не умея плавать. Он сумел вытолкнуть девочку из воды, но сам начал тонуть.
На крики о помощи откликнулся старший лейтенант полиции Роман Горячкин, который в это время находился на противоположном берегу. Когда он доплыл до места, мальчик уже был на дне. Полицейский несколько раз нырял на глубину и смог найти потерявшего сознание подростка.
Роман Горячкин доставил его на сушу и вместе с местной жительницей оказал первую помощь.
Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала школьника. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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