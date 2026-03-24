Жителей Сарова призвали не паниковать из-за самолетов в небе

Жителей Сарова предупредили о запланированных полетах авиации 24 марта.

Самолеты будут летать с 10:00 до 14:00. Причина не указывается.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Напомним, что 4 марта в Нижегородской области, как и по всей стране, выли сирены. Так специалисты проверяли работу систем оповещения населения.