Жителей Сарова призвали не паниковать из-за самолетов в небе

Жителей Сарова предупредили о запланированных полетах авиации 24 марта.
Самолеты будут летать с 10:00 до 14:00. Причина не указывается.
Горожан просят сохранять спокойствие.
Напомним, что 4 марта в Нижегородской области, как и по всей стране, выли сирены. Так специалисты проверяли работу систем оповещения населения.
