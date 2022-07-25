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Общество

Полив зеленых насаждений и дорог усилили в Нижнем Новгороде в связи с жаркой погодой

26 июля 2022 15:22  [75] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полив зеленых насаждений и дорог усилили в Нижнем Новгороде в связи с жаркой погодой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, в Нижегородском районе разработаны ежедневные маршруты поливальных машин по всем улицам района. Также утром, вечером и ночью ведется полив газонов и зеленых насаждений.

В Сормовском районе проходит мойка основных магистралей и полив деревьев. При мойке дорог сопла машин развернуты таким образом, чтобы поливались придорожные зеленые насаждения. Цветы и зеленые насаждения поливают дважды в сутки, утром и вечером.

В Приокском районе на полив расходуется более 150 кубометров воды каждый день. В течение смены дорожные рабочие промывают дороги минимум два раза. 

Основные магистрали Московского района поливаются 4 раза в сутки. Также на 30% увеличено количество расходуемой на полив цветников и газонов воды.

В Канавинском районе проходит полив дорог и зеленых насаждений в сквере им.А.И.Григорьева, в сквере Канавинский, в сквере у ДК им. Ленина, в сквере по Ярмарочному проезду, а также на всех объектах, отремонтированных по программе "Формирование комфортной городской среды".

В Автозаводском районе полив автомобильных дорог, газонов идет круглосуточно. Цветники поливаются два раза в день – рано утром и поздно вечером. Кроме того, в ежедневном режиме идут работы по подметанию тротуаров, ручной уборке прибордюрной полосы от пыли, остановочных павильонов, сбору мусора на газонах.

Для проведения работ в Ленинском районе используется специализированная техника, способная вмещать объём воды до 8 кубометров. Кроме того, значительное влияние на сохранение зеленых насаждений оказывает плановая подкормка. Ежедневно подрядчики поливают сквер им.Луначарского, сквер "Техноткань", территорию по ул.Днепропетровская, сквер им.Воротынского, сквер у гостиницы "Заречная", сквер по пр.Ленина 57, сквер у здания ДК "Красная Этна" и другие территории района. 

В Советском районе каждая поливомоечная машина в день делает 6-8 рейсов. За один день расходуется около 500 кубометров воды. 26 июля полив организован на улицах: Ванеева, Бекетова, Ивлиева, Богородского, Васюнина, Баграмяна, Студенческая, Кулибина и других.

Ранее сообщалось, что около 55 поливальных машин работает в жаркие дни на улицах Нижнего Новгорода.

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Теги:
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