Ипотека банка "Открытие" признана одной из лучших на рынке Бизнес

Банк "Открытие" вошел в тройку банков с лучшими условиями по ипотеке для вторичного рынка в июле 2022 года, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали программы ипотеки на объекты вторичного рынка недвижимости от банков ТОП-50 и выделили 20 наиболее выгодных заемщикам вариантов. При составлении рейтинга в расчёт брались величина процентной ставки по договору, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Кроме того, учитывались сумма и срок ипотечного кредита, размер первоначального взноса, условия страхования недвижимости, условия досрочного погашения, скидки и дисконты, наличие комиссий и преимущества для зарплатных клиентов.

Ипотечная программа "Вторичное жилье" банка "Открытие" по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке.

С 26 июля банк "Открытие" снизил минимальную ставку по ипотеке для вторичного жилья до 9,39%*. Первоначальный взнос по программе от 10%, максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Предварительное решение онлайн можно получить за 2 минуты.

С полными условиями можно ознакомиться на сайте банка.

*при крупном чеке и первоначальном взносе 50%.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").