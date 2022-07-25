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Политика

Олег Лавричев принял участие в заседании Ассоциации представительных органов Нижегородской области

26 июля 2022 18:40  [70] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в заседании Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области при Заксобрании региона, состоявшемся в Дальнеконстантиновском муниципальном районе. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, в ходе заседания делегация посетила элитно-семеноводческое хозяйство "Фито НН", животноводческий комплекс "Тепелево" и строительные площадки домов для молодых специалистов предприятия.

Как отметил Олег Лавричев, слаженная работа представительных органов всех уровней очень важна для эффективного решения проблем жителей и совершенствования законодательства.

"Сегодняшняя встреча посвящена обсуждению актуальных вопросов, связанных с развитием агропромышленного комплекса региона. Положительный опыт Дальнеконстантиновского района в ведении хозяйства мог бы транслироваться на другие территории региона", – отметил председатель Думы.

В ходе заседания глава МСУ Дальнеконстантиновского района Владимир Варнаков рассказал, что по итогам прошлого года район занял первое место в области по производству молока с показателем в 46079 тонн.

Кроме этого, как подчеркнул глава МСУ, за последние два года в районе появилось пять телятников, продолжается строительство животноводческого комплекса на 500 голов в "Тепелево" и началось возведение помещения на 750 голов в СПК "Нижегородец".

В ходе дискуссии в рамках заседания также была затронута тема введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, из 511 тысяч гектар заброшенных пашен около 200 тысяч можно ввести в оборот без дополнительных финансовых затрат. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителям предусмотрен ряд мер государственной поддержки, в том числе, компенсация до 50% затрат на проведение культуртехнических работ.

Также, по мнению министра, одним из ключевых инструментов по выявлению неиспользуемых земель и фактов их нецелевого использования должен являться муниципальный земельный контроль.

Ранее сообщалось, что председатель Заксобрания региона Евгений Люлин в ходе заседания Ассоциации призвал вернуть в оборот земли сельхозназначения.

СПРАВКА:

Ассоциация представительных органов муниципальных районов и городских округов региона является постоянно действующим совещательным и консультативным органом, созданным в 2002 году в целях обеспечения взаимодействия регионального парламента с органами МСУ и участия в законотворческой деятельности.

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Теги:
Олег Лавричев
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