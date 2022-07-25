Олег Лавричев принял участие в заседании Ассоциации представительных органов Нижегородской области

Фото:
Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в заседании Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области при Заксобрании региона, состоявшемся в Дальнеконстантиновском муниципальном районе. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Согласно информации, в ходе заседания делегация посетила элитно-семеноводческое хозяйство "Фито НН", животноводческий комплекс "Тепелево" и строительные площадки домов для молодых специалистов предприятия.
Как отметил Олег Лавричев, слаженная работа представительных органов всех уровней очень важна для эффективного решения проблем жителей и совершенствования законодательства.
"Сегодняшняя встреча посвящена обсуждению актуальных вопросов, связанных с развитием агропромышленного комплекса региона. Положительный опыт Дальнеконстантиновского района в ведении хозяйства мог бы транслироваться на другие территории региона", – отметил председатель Думы.
В ходе заседания глава МСУ Дальнеконстантиновского района Владимир Варнаков рассказал, что по итогам прошлого года район занял первое место в области по производству молока с показателем в 46079 тонн.
Кроме этого, как подчеркнул глава МСУ, за последние два года в районе появилось пять телятников, продолжается строительство животноводческого комплекса на 500 голов в "Тепелево" и началось возведение помещения на 750 голов в СПК "Нижегородец".
В ходе дискуссии в рамках заседания также была затронута тема введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, из 511 тысяч гектар заброшенных пашен около 200 тысяч можно ввести в оборот без дополнительных финансовых затрат. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителям предусмотрен ряд мер государственной поддержки, в том числе, компенсация до 50% затрат на проведение культуртехнических работ.
Также, по мнению министра, одним из ключевых инструментов по выявлению неиспользуемых земель и фактов их нецелевого использования должен являться муниципальный земельный контроль.
Ранее сообщалось, что председатель Заксобрания региона Евгений Люлин в ходе заседания Ассоциации призвал вернуть в оборот земли сельхозназначения.
СПРАВКА:
Ассоциация представительных органов муниципальных районов и городских округов региона является постоянно действующим совещательным и консультативным органом, созданным в 2002 году в целях обеспечения взаимодействия регионального парламента с органами МСУ и участия в законотворческой деятельности.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+