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Общество

Нижегородцам расскажут о поступлении на службу в полицию 28 и 29 июля

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГУ МВД России по Нижегородской области в течение двух дней проведет горячие телефонные линии, во время которых нижегородцев подробно проконсультируют по вопросам трудоустройства в полицию.

Так, 28 июля с 14:00 до 15:00 заместитель начальника Управления по работе с личным составом областного полицейского главка Роман Савин расскажет о порядке трудоустройства в органы ОВД, перечне необходимых документов, наличии доступных вакансий, а также о требованиях к кандидатам. В это время нижегородцы за консультацией могут обратиться по телефону 8 (831) 268-55-51.

Также 29 июля с 11:00 до 13:00 на вопросы по трудоустройству ответит начальник Отдела по работе с личным составом УМВД России по Нижнему Новгороду Елена Бочарова. Звонки принимаются по телефону 8 (831) 268-74-84.

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Теги:
горячая линия МВД Работа
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