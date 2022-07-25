Нижегородцам расскажут о поступлении на службу в полицию 28 и 29 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГУ МВД России по Нижегородской области в течение двух дней проведет горячие телефонные линии, во время которых нижегородцев подробно проконсультируют по вопросам трудоустройства в полицию.

Так, 28 июля с 14:00 до 15:00 заместитель начальника Управления по работе с личным составом областного полицейского главка Роман Савин расскажет о порядке трудоустройства в органы ОВД, перечне необходимых документов, наличии доступных вакансий, а также о требованиях к кандидатам. В это время нижегородцы за консультацией могут обратиться по телефону 8 (831) 268-55-51.

Также 29 июля с 11:00 до 13:00 на вопросы по трудоустройству ответит начальник Отдела по работе с личным составом УМВД России по Нижнему Новгороду Елена Бочарова. Звонки принимаются по телефону 8 (831) 268-74-84.