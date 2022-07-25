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Бизнес

ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов "в один клик"

27 июля 2022 18:43  [89] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ упростил сервис цифрового подписания и хранения документов. Теперь при одновременном оформлении нескольких продуктов или услуг клиент может сразу подписать электронные документы единым пакетом, "в один клик". Это позволит ускорить процесс обслуживания и сэкономить время, проведенное в офисе.

Пакетное подписание электронных документов доступно для клиентов в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн (версии 16.5 и выше) на устройствах с платформой Android. Для пользователей с операционной системой iOS опция станет доступна в третьем квартале 2022 года.

Все подписанные электронной подписью документы постоянно доступны в разделе "Мои договоры" мобильного приложения или интернет-банка. Их можно в любой момент открыть, скачать, переслать или распечатать. В случае если клиенту для подачи в сторонние организации или в иных личных целях всё же нужен печатный экземпляр документа, то в ближайшее время появится опция заказа заверенной копии изначально цифровой версии.

"Мы совершенствуем процессы обслуживания клиентов, чтобы им было максимально удобно работать с банком. Отказ от бумажного документооборота сокращает время, проведенное в офисе, и является экологичным решением. Мы запустили сервис цифрового подписания два года назад, и за это время он пользуется спросом: более 60% наших клиентов предпочитают оформлять все банковские документы в ВТБ Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения информации. Считаем, что в дальнейшем развитие цифровых сервисов будет способствовать росту числа пользователей именно этого формата работы, и их доля к концу 2022 года может достигнуть 80%. Конечная наша цель – стопроцентный переход на безбумажный формат работы", – подчеркнул заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ, вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

ВТБ запустил технологию цифрового подписания документов в конце 2019 года, а в марте 2020 г. тиражировал сервис на всю сеть отделений. При обслуживании клиентов сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении банка. Все договоры хранятся в электронном архиве банка и в любое время доступны клиенту в специальном разделе ВТБ Онлайн "Мои договоры".

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Теги:
Банки ВТБ
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