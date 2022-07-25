Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 28 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Политика
28 июля 2022 13:52  [65] Заксобрание Нижегородской области одобрило назначение трех новых зампредов правительства региона
28 июля 2022 13:30  [66] Константин Костин: "Единый день голосования 2022 – это экзамен на устойчивость отечественной политической системы"
27 июля 2022 14:07  [263] Олег Лавричев: "Создание департамента развития туризма и внешних связей считаю логичным и обоснованным"
27 июля 2022 13:59  [471] Александр Симагин возглавит департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода
27 июля 2022 10:46  [339] Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода
26 июля 2022 18:40  [355] Олег Лавричев принял участие в заседании Ассоциации представительных органов Нижегородской области
26 июля 2022 16:58  [335] Депутат Госдумы от "Единой России" Артем Кавинов проверил реализацию партийных проектов в Варнавинском районе
26 июля 2022 16:39  [321] Евгений Люлин: "Успешный опыт развития АПК в Дальнеконстантиновском районе необходимо тиражировать в Нижегородской области"
26 июля 2022 14:31  [385] Глеб Никитин прокомментировал свое попадание в санкционный список Великобритании
26 июля 2022 13:50  [337] Глеб Никитин попал в санкционный список Великобритании
Политика

Константин Костин: "Единый день голосования 2022 – это экзамен на устойчивость отечественной политической системы"

28 июля 2022 13:30  [66] Политика

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил специфические особенности и тенденции избирательной кампании 2022 года.

В первую очередь эксперт обратил внимание на то, что выборы в России проходят на фоне специальной военной операции на Украине. Таким образом, "из привычного события единый день голосования (ЕДГ-2022) трансформировался в сложный экзамен на устойчивость политической системы, с одной стороны, и в референдум о доверии к власти – с другой", – подчеркнул он.

Константин Костин напомнил, что в начале весны обсуждалась идея отмены или переноса ЕДГ из-за проведения СВО на Украине. Но эта идея не нашла ощутимой поддержки ни у значительной части политического класса, ни у представителей элиты, ни у президента России Владимира Путина.

"Проведение ЕДГ в условиях СВО – грамотное и прагматичное решение внутриполитического блока Кремля», которое ликвидировало тему «о сломе путинской управленческой системы на фоне уже якобы запущенного процесса по развалу России. Система вызов приняла и выдержала, в очередной раз доказав свою работоспособность и эффективность в самых непростых условиях", – заявил глава ФоРГО.

Размышляя о специфике выборов-2022, Константин Костин полагает, что "все без исключения выборные кампании пройдут на фоне донбасского консенсуса. Сплочение общества вокруг президента создает дополнительный электоральный бонус тем, кто политически и идейно связан с Владимиром Путиным".

"Текущие общественные настроения вынуждают даже оппозиционные политические силы все больше встраиваться в новую парадигму", при этом "выступления с пожеланиями поражения своей стране никогда не найдут отклика у избирателей, причем даже у тех, кто в целом может критически относиться, скажем, к тактике проведения СВО, ее конечным целям и текущим задачам", – заключает известный политтехнолог.

Разделяя оценки и прогнозы Костина, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов замечает, что, в условиях 2022 года требования к легитимности выборов многократно возрастают. В этих обстоятельствах особое внимание будет уделяться деятельности институтов, обеспечивающих транспарентность избирательного процесса. Общественное наблюдение за выборами, по мнению Семёнова, является одним из таких институтов.

"Несмотря на то, что в Нижегородской области в 2022 году состоятся только выборы в МСУ, процесс подготовки к общественному наблюдению в регионе уже начался и проходит системно и профессионально", – заявил он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Политика ФоРГО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph