Константин Костин: "Единый день голосования 2022 – это экзамен на устойчивость отечественной политической системы" Политика

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил специфические особенности и тенденции избирательной кампании 2022 года.

В первую очередь эксперт обратил внимание на то, что выборы в России проходят на фоне специальной военной операции на Украине. Таким образом, "из привычного события единый день голосования (ЕДГ-2022) трансформировался в сложный экзамен на устойчивость политической системы, с одной стороны, и в референдум о доверии к власти – с другой", – подчеркнул он.

Константин Костин напомнил, что в начале весны обсуждалась идея отмены или переноса ЕДГ из-за проведения СВО на Украине. Но эта идея не нашла ощутимой поддержки ни у значительной части политического класса, ни у представителей элиты, ни у президента России Владимира Путина.

"Проведение ЕДГ в условиях СВО – грамотное и прагматичное решение внутриполитического блока Кремля», которое ликвидировало тему «о сломе путинской управленческой системы на фоне уже якобы запущенного процесса по развалу России. Система вызов приняла и выдержала, в очередной раз доказав свою работоспособность и эффективность в самых непростых условиях", – заявил глава ФоРГО.

Размышляя о специфике выборов-2022, Константин Костин полагает, что "все без исключения выборные кампании пройдут на фоне донбасского консенсуса. Сплочение общества вокруг президента создает дополнительный электоральный бонус тем, кто политически и идейно связан с Владимиром Путиным".

"Текущие общественные настроения вынуждают даже оппозиционные политические силы все больше встраиваться в новую парадигму", при этом "выступления с пожеланиями поражения своей стране никогда не найдут отклика у избирателей, причем даже у тех, кто в целом может критически относиться, скажем, к тактике проведения СВО, ее конечным целям и текущим задачам", – заключает известный политтехнолог.

Разделяя оценки и прогнозы Костина, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов замечает, что, в условиях 2022 года требования к легитимности выборов многократно возрастают. В этих обстоятельствах особое внимание будет уделяться деятельности институтов, обеспечивающих транспарентность избирательного процесса. Общественное наблюдение за выборами, по мнению Семёнова, является одним из таких институтов.

"Несмотря на то, что в Нижегородской области в 2022 году состоятся только выборы в МСУ, процесс подготовки к общественному наблюдению в регионе уже начался и проходит системно и профессионально", – заявил он.