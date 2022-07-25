Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 28 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
28 июля 2022 17:07  [20] Михаил Задорнов, "Открытие": более половины продаж продуктов банка приходится на дистанционные каналы
28 июля 2022 16:03  [85] Михаил Задорнов: чистая прибыль банка "Открытие" в первом полугодии 2022 года по РСБУ составила 5,7 млрд рублей
28 июля 2022 14:50  [113] Больше половины пенсионеров открывает вклады и счета в ВТБ дистанционно
28 июля 2022 12:43  [135] ВТБ применил машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах
28 июля 2022 11:48  [137] ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу автомобилей
27 июля 2022 19:27  [394] Нижегородские предприниматели могут взять кредиты по ставке от 3% годовых
27 июля 2022 18:43  [335] ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов "в один клик"
27 июля 2022 15:04  [233] Банк "Открытие" предлагает кредит наличными по ставке 8,9% каждому
27 июля 2022 14:45  [296] Нижегородских предпринимателей приглашают участвовать в международной выставке Food Africa 2022 в Каире
27 июля 2022 14:27  [225] Банк "Открытие" снизил ставки по кредитам для МСБ до 9,9%
Бизнес

Михаил Задорнов: чистая прибыль банка "Открытие" в первом полугодии 2022 года по РСБУ составила 5,7 млрд рублей

28 июля 2022 16:03  [85] Бизнес

По итогам 6 месяцев 2022 года банк "Открытие" заработал 5,7 млрд рублей чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала. Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

По словам Михаила Задорнова, в первом полугодии банк "Открытие" на фоне замедления рынка кредитования и волатильности инвестиционных рынков укрепил свои бизнес-позиции. Банк стал четвертым среди банков, финансирующих застройщиков, шестым по кредитованию компаний АПК и пищевой промышленности, увеличил на 0,87 п.п. до 7,3% долю на рынке автокредитования (пятое место на рынке).

Доля "Открытия" на рынке вкладов и кредитов населению выросла до 2,6%. Федеральная рекламная кампания банка с новыми амбассадорами бренда - Мариной Кравец и Константином Хабенским - оказалась самой успешной в истории банка и повысила спонтанное знание бренда "Открытия" на 4 п.п. до 25% среди россиян. Это способствовало росту заявок на кредитные карты банка на 68%.

По российским стандартам бухгалтерского учета активы банка "Открытие" на 1 июля 2022 года составили 3,0 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов в первом полугодии увеличился на 43,8 млрд рублей (+2,2%) до 2,1 трлн рублей.

Относительно начала 2022 года кредитный портфель юридических лиц остается стабильным и по состоянию на 1 июля 2022 года составил 1,4 трлн рублей. При этом объем выданных за 6 месяцев 2022 года кредитов корпоративным клиентам достиг 688 млрд рублей (+20% к аналогичному периоду прошлого года), клиентам сегмента малого и среднего бизнеса — 121 млрд рублей (+49% к аналогичному периоду прошлого года).

Кредитный портфель физических лиц в первом полугодии увеличился на 78,7 млрд рублей (+13,4%) до 666 млрд рублей на 1 июля 2022 года, преимущественно за счет присоединения дочернего РГС банка со специализацией на автокредитовании. 

Средства клиентов на счетах в банке "Открытие" на 1 июля 2022 года составили 2,2 трлн рублей (-5,6% относительно начала года).

В первом полугодии банк увеличил число активных частных клиентов с 3,2 млн до 3,5 млн человек. Остатки средств на счетах физических лиц по состоянию на 1 июля составили 1,1 трлн рублей (+0,6% с начала года), при этом портфель срочных вкладов вырос на 59,6 млрд рублей (+11,3%) до 586,6 млрд рублей. Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия 2022 года находится на уровне 369 млрд рублей. Банк "Открытие" соблюдает нормативы достаточности капитала и ликвидности с существенным запасом: по состоянию на 1 июля 2022 года Н1.0 составил 13,68% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,62% на 1 января 2022 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 111% при пороговом значении 15% (100% на 1 января 2022 года), Н3 (норматив текущей ликвидности) — 232% при пороговом значении 50% (124% на 1 января 2022 года).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph