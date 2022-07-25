Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 28 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
28 июля 2022 17:07  [2] Михаил Задорнов, "Открытие": более половины продаж продуктов банка приходится на дистанционные каналы
28 июля 2022 16:03  [82] Михаил Задорнов: чистая прибыль банка "Открытие" в первом полугодии 2022 года по РСБУ составила 5,7 млрд рублей
28 июля 2022 14:50  [112] Больше половины пенсионеров открывает вклады и счета в ВТБ дистанционно
28 июля 2022 12:43  [134] ВТБ применил машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах
28 июля 2022 11:48  [137] ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу автомобилей
27 июля 2022 19:27  [394] Нижегородские предприниматели могут взять кредиты по ставке от 3% годовых
27 июля 2022 18:43  [335] ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов "в один клик"
27 июля 2022 15:04  [233] Банк "Открытие" предлагает кредит наличными по ставке 8,9% каждому
27 июля 2022 14:45  [295] Нижегородских предпринимателей приглашают участвовать в международной выставке Food Africa 2022 в Каире
27 июля 2022 14:27  [225] Банк "Открытие" снизил ставки по кредитам для МСБ до 9,9%
Бизнес

Михаил Задорнов, "Открытие": более половины продаж продуктов банка приходится на дистанционные каналы

28 июля 2022 17:07  [2] Бизнес

Доля продаж продуктов малому и среднему бизнесу в дистанционных каналах выросла до 61%, розничных продуктов – до 55%. Дистанционные банковские сервисы используют 99% предпринимателей, 100% корпоративных и 84% розничных клиентов банка "Открытие". Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

По словам Задорнова, в первом полугодии через сайт банка "Открытие" оформлено на 96% больше дебетовых карт, на 33% - кредитных, на 29% - продуктов для малого и среднего бизнеса. Активность вкладчиков в мобильном приложении банка во втором квартале увеличилась на 27%, а дистанционные продажи кредитных карт выросли в 2,5 раза.

Платежные операции почти полностью стали проходить в дистанционных каналах обслуживания. Количество платежей и переводов в офисах уменьшилось в первом полугодии в 2 раза, при этом в интернет-банке и мобильном приложении – выросло на 15%. На 49% выросло количество переводов по номеру телефона через СБП (88% от всех платежей) и по QR через СБП C2B - в 3,5 раза.

Переход клиентов "на цифру" требует адаптации банковских офисов продаж. "В первом полугодии количество офисов "Открытия" без касс увеличилось до 99 (25% точек продаж с розничными модулями). В июне 43% вкладов и 67% карт в сети оформлялись в электронном виде. В третьем квартале на безбумажное подписание документов будут переведены кредиты наличными, накопительные и текущие счета", - сообщил Михаил Задорнов.

По словам главы "Открытия", в первом полугодии банк реализовал пилотный проект по использованию технологии речевой аналитики для увеличения продаж и повышения качества обслуживания клиентов в офисах сети. В результате в пилотных точках продаж отмечен рост продаж кредитных карт на 29%, интегральная оценка качества обслуживания клиентов улучшилась в полтора раза.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph