Кандидатуры в Общественную палату Дзержинска рассмотрели в Гордуме Политика

В городской Думе Дзержинска предварительно рассмотрели кандидатуры в Общественную палату города. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

провела предварительное рассмотрение кандидатур в Общественную палату.

Согласно информации, рассмотрением кандидатур занималась комиссия под председательством Ивана Трофимова. В состав комиссии также вошли депутаты Олег Богданов, Евгений Жигалов, Евгений Минервин, Кирилл Семенец, Александр Терентьев, Сергей Чендырин и Роман Шилов.

В ходе обсуждения было принято решение направить в комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике предложение об утверждении восьми кандидатов:

- активистки Общественной организации "Местная национально-культурная автономия татар" г. Дзержинска Зухры Абдулиной,

- паралимпийского чемпиона Андрея Вдовина,

- директора Дзержинского театра кукол Галины Демахиной,

- президента НРОО "РАЖ" Алексея Илюгина,

- начальника группы обеспечения МКУ "Градостроительство" Алексея Липатова,

- директора телекомпании "Дзержинск" Игоря Пронина,

- директора ООО "Завод полимерного машиностроения" Татьяны Сухаревой,

- заместителя председателя ООИК "ПараПлан" Михаила Четвертакова.

Профильный комитет рассмотрел предложение комиссии и рекомендовал депутатскому корпусу утвердить предложенные кандидатуры.

Окончательное решение по членам Общественной палаты Дзержинска от городской Думы будет принято на ближайшем заседании представительного органа власти Дзержинска, которое состоится 4 августа.

СПРАВКА:

Общественная палата Дзержинска формируется сроком на три года. В соответствии с Положением об Общественной палате в нее будет избрано 24 дзержинца. Восемь утверждает глава города, восемь – городская Дума. 16 человек, избранные городскими властями, выберут еще восемь членов палаты.

Напомним, что Глава города уже утвердил восемь членов Общественной палаты города Дзержинска в следующем составе: Юлия Бидерман - руководитель "Студии гончарства и керамики", Спартак Губарьков - директор ООО "Энерго-НН", руководитель кавер-группы "Натанцы", Андрей Демидов - самозанятый, Андрей Дьяков - главврач ГБУЗ НО "Городская больница №2 г.Дзержинска", Юрий Назаренко - директор МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "ЗАРЯ", Вера Нефедова - председатель Местной иудейской религиозной организации "Еврейская община г.Дзержинска Нижегородской области", Петр Трескин - директор МАУ "Информационный центр "Дзержинские ведомости", Валерий Чумазин - заместитель гендиректора ООО "Тосол-Синтез", почётный гражданин города.