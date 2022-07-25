Олег Лавричев проверил благоустройство в Советском районе Общество

Фото пресс-службы Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Объезд Советского района совершил спикер Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Как сообщили в пресс-службе думы, Олег Лавричев проверил благоустройство объектов, которое выполняется по программе "Вам решать".

Первой точкой объезда стал дорожный ремонт на улицах Бекетова 7а и 7б, а также у дома №1 по улице Мельникова-Печерского.

Спикер нижегородской думы подчеркнул, что от местных жителей неоднократно поступали просьбы о ремонте дороги и организации дорожного движения.

"Жители неоднократно просили организовать движение по дороге на улице Краснозвездной и до улицы Мельникова-Печерского таким образом, чтобы и машины могли проехать, и пешеходы могли передвигаться безопасно. На данном участке дороги – активный автомобильный и пешеходный трафик, что создает риски и угрозы горожанам, особенно мамам с колясками, пешеходам с детьми, ведь рядом расположена женская консультация и детские сады. Поэтому особенно важно организовать дорожное движение безопасно. Вот эта задача сейчас и будет решена. Участок этой дороги сегодня взят в работу, на нем подрядчик уже приступил к работам, которые будут закончены в первой декаде августа", – сказал председатель городской Думы.

Олег Лавричев также проверил ремонт детской площадки на улице Пушкина, у домов № 39-43. Стоимость работ оценивается почти в 3,6 млн рублей, ремонт здесь выполнен уже на 95%.

"Приглашаю жителей активно участвовать в обсуждении и принятии решений по зонам благоустройства, установке тех или иных общественных пространств, дорог, прилегающих территорий, спортивных и детских площадок в рамках программы инициативного бюджетирования "Вам решать". Мы можем расширять зону благоустройства, активнее включайтесь в этот процесс. Местные жители приняли решение по детской площадке, и вот сегодня этот объект уже сдается. Это наглядный пример работы программы в действии", – отметил спикер городской Думы.