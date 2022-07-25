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Общество

Успейте принять участие в акции "Оплати впрок"!

29 июля 2022 13:46  [65] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ" напоминают дзержинцам и кстовчанам о возможности принять участие в акции "Оплати впрок".

Чтобы стать участником розыгрыша призов, нужно до 31 июля 2022 года полностью оплатить годовую корректировку за отопление. Для этого жителям Дзержинска, Кстова и Кстовского района была выставлена отдельная квитанция на оплату всей суммы корректировки с июля по декабрь текущего года.

Акция проводится для клиентов, которым в марте была выставлена положительная годовая корректировка за отопление (поставщик – ПАО "Т Плюс") с рассрочкой на 10 месяцев. Главный приз – смартфон. Итоги будут подведены в сентябре 2022 года.

Оплатить без комиссии отопление и горячую воду по бумажным и электронным квитанциям ЕРКЦ можно на сайте www.erkc-dzr.ru :

1. Через Личный кабинет, в разделе "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ".
2. Через сервис "Оплатить онлайн", в разделе "Оплата без регистрации (без комиссии)".

Кроме того, заплатить без комиссии за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове можно в офисах ЕРКЦ и дополнительных операционных окнах компании, расположенных в зданиях многофункциональных центров, а также в пункте приема платежей (Дзержинск, пр. Циолковского, д. 78).

Подробную информацию об условиях акции "Оплати впрок" можно получить на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и "ЕРКЦ", по телефону 8 (800) 100-75-30 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.

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Теги:
Т Плюс
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