Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 29 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
29 июля 2022 14:28  [3] МегаФон переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon
29 июля 2022 13:57  [48] ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными 
29 июля 2022 11:54  [114] Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определит лучшие жилищные организации в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе
28 июля 2022 17:07  [220] Михаил Задорнов, "Открытие": более половины продаж продуктов банка приходится на дистанционные каналы
28 июля 2022 16:03  [218] Михаил Задорнов: чистая прибыль банка "Открытие" в первом полугодии 2022 года по РСБУ составила 5,7 млрд рублей
28 июля 2022 14:50  [187] Больше половины пенсионеров открывает вклады и счета в ВТБ дистанционно
28 июля 2022 12:43  [200] ВТБ применил машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах
28 июля 2022 11:48  [198] ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу автомобилей
27 июля 2022 19:27  [498] Нижегородские предприниматели могут взять кредиты по ставке от 3% годовых
27 июля 2022 18:43  [384] ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов "в один клик"
Бизнес

МегаФон переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon

29 июля 2022 14:28  [3] Бизнес

МегаФон переводит ключевые HR-процессы на отечественное ПО. Разработка компании Nexign заменит популярное решение SAP SuccessFactors.  Переход на отечественный софт позволит не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно.

С помощью нового решения МегаФон сможет в единой системе решать основные HR- задачи, например, по адаптации сотрудников, постановке целей, выплате бонусов.

"В МегаФоне действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных IT- решений, которые предлагают большинство разработчиков. Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить её в сжатые сроки под новые задачи. Решение от Nexign позволит нам улучшить клиентский опыт всех своих сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу мы получим и существенную экономию", — отмечает Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

Платформа Neon построена на современной микросервисной архитектуре: каждый ее компонент разрабатывается как отдельный IT-продукт. При этом система находится в закрытом контуре МегаФона, а все данные переведены в собственные ЦОДы компании. Такая архитектура даёт возможность дополнять и адаптировать систему под задачи компании любых масштабов и отрасли.

В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тыс. сотрудников МегаФона и его дочерних компаний. Полная миграция ключевых HR-процессов на платформу Neon завершится до конца 2022 года.

"Neon – полностью отечественный продукт. Изначально это был внутренний корпоративный портал для сотрудников Nexign, который мы разработали самостоятельно для замены большого количества разрозненных систем. В какой-то момент мы поняли, что Neon может быть интересен и другим компаниям, поэтому решили вывести платформу на рынок. Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как МегаФон. Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей", — комментирует Наталья Комлева, генеральный директор Nexign.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph