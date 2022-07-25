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Общество

"Единая Россия" организовала бесплатную юридическую помощь для нижегородцев

29 июля 2022 16:08  [113] Общество
Фото пресс-служба НРО ЕР

Фото пресс-служба НРО ЕР

В рамках проведения Единого дня правовой помощи населению в общественной приемной "Единой России" Приокского района Нижнего Новгорода прошел прием граждан.

Как сообщили в пресс-службе НРО "ЕР", прием провели секретарь местного отделения партии, депутат городской Думы Владимир Поддымников и директор Госюрбюро Нижегородской области Максим Фомичев.

Обращения жителей касались различных сфер оказания юридической помощи: составление исков в суд по возмещению ущерба, обоснование в начислении заработной платы работодателем, получение льгот для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ, выделение льгот на приобретение лекарств для детей с редкими заболеваниями.

"Ежедневно в приемную партии обращаются жители с различными вопросами. Возможность проведения таких совместных приемов со специалистами Госюрбюро – это большая помощь в работе местного отделения партии. Вместе мы сможем охватить еще больше социально незащищенных категорий граждан, которые не могут позволить себе платные юридические услуги при решении жизненно важных проблем", - отметил Владимир Поддымников.

Ряд вопросов были взяты в проработку главными юрисконсультами Госюрбюро.

"Запрос граждан на получение правовой помощи бесплатно весьма актуален. Исходя из мониторинга обращений граждан за помощью в Госюрбюро Нижегородской области, считаем важным поддерживать повестку дальнейшего совершенствования федерального и регионального законодательства в расширении перечня категорий граждан - получателей бесплатной юридической помощи в регионе, а также случаев ее оказания для большей доступности инвалидов 3 группы, беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет", - сказал директор Госюрбюро Максим Фомичев.

Напомним, "Единая Россия" проводит Неделю приемов по вопросам правовой поддержки граждан.
 

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Теги:
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