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Общество

Новый коллективный договор подписан в Нижегородском водоканале

29 июля 2022 18:41  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый коллективный договор на 2022-2025 годы подписан между руководством АО "Нижегородский водоканал" и профсоюзным комитетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, вместе сохранением существующих обязательств в документе в дополнение к федеральному перечню прописаны дополнительные гарантии, в том числе различные компенсации и льготы. 

Так, сотрудникам, имеющим стаж работы более 5 лет, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей за каждые 5 лет непрерывной работы на предприятии (5 тысяч рублей за стаж 5 лет, 10 тысяч рублей – за 10 лет и т.д.). Также для этой категории сотрудников введена ежегодная премия в размере от 25 до 75% от должностного оклада.

Кроме того, был повышен размер единовременной материальной помощи, которую получат сотрудники, уходящие на пенсию. Ее размер также зависит от стажа работы.

Как рассказали в Нижегородском водоканале, в компании открыты вакансии электрогазосварщиков, слесарей аварийно-восстановительных работ, слесарей-ремонтников, водителей, мастера, машинистов насосных установок.

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Теги:
Водоканал Зарплата
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