Новый коллективный договор подписан в Нижегородском водоканале Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый коллективный договор на 2022-2025 годы подписан между руководством АО "Нижегородский водоканал" и профсоюзным комитетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, вместе сохранением существующих обязательств в документе в дополнение к федеральному перечню прописаны дополнительные гарантии, в том числе различные компенсации и льготы.

Так, сотрудникам, имеющим стаж работы более 5 лет, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей за каждые 5 лет непрерывной работы на предприятии (5 тысяч рублей за стаж 5 лет, 10 тысяч рублей – за 10 лет и т.д.). Также для этой категории сотрудников введена ежегодная премия в размере от 25 до 75% от должностного оклада.

Кроме того, был повышен размер единовременной материальной помощи, которую получат сотрудники, уходящие на пенсию. Ее размер также зависит от стажа работы.

Как рассказали в Нижегородском водоканале, в компании открыты вакансии электрогазосварщиков, слесарей аварийно-восстановительных работ, слесарей-ремонтников, водителей, мастера, машинистов насосных установок.