Виталий Заврайский: "Желаю будущим бойцам танкового батальона удачи в выполнении задач спецоперации" Общество

Виталий Заврайский

Подполковник Вооружённых сил РФ, участник второй чеченской войны, Герой Российской Федерации дал наказ нижегородцам, которые вступают в состав танкового батальона им. К. Минина.

"Понимаю, почему нижегородцы создают свой танковый батальон. Против нас настраивают весь мир, массово поставляют оружие на Украину. А в Донецкой и Луганской республиках восемь лет гибли мирные жители и дети. Пора навести порядок, чтобы Россия и Украина жили дружно, как раньше. Желаю будущим бойцам танкового батальона имени Козьмы Минина удачи в выполнении задач спецоперации. Не падать духом и оставаться на высоте! С нами всегда - знамя Победы, которое нам передали наши деды и отцы", - сказал Виталий Заврайский.

Напомним, в Нижегородской области формируется Танковый батальон им. К. Минина. Батальон проводит набор контрактников на срок от 6 месяцев. Гарантируется денежное довольствие от 220 тыс. руб. в месяц, единовременное вознаграждение - 200 тыс. руб., расширенный соцпакет (в т.ч. для членов семьи), получение статуса "Ветеран боевых действий".