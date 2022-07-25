Ремонт освещения и тротуаров начался на бульваре Заречный в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт освещения и тротуаров начался на бульваре Заречный в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, брусчатка будет заменена на участке площадью 500 квадратных метров.

Также уже к осени завершится капитальный ремонт сетей наружного освещения, в рамках которого будут восстановлены подземные кабельные линии, установлены отсутствующие светильники и покрашены уличные опоры.

Кроме того, к концу лета на бульваре Заречный установят лавочки и урны.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев взял на контроль вопрос с освещением на Заречном бульваре.