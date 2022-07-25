Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 1 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2022 11:41  [44] Пенсионеры Нижегородской области и Харцызска договорились о сотрудничестве для поддержки людей старшего поколения
30 июля 2022 10:41  [103] Ремонт освещения и тротуаров начался на бульваре Заречный в Ленинском районе
30 июля 2022 10:23  [114] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" подготовил специальную программу к своему 19-летию 31 июля
30 июля 2022 10:08  [122] Пункт вакцинации будет работать на Нижегородской ярмарке 30 и 31 июля
30 июля 2022 09:46  [130] Ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу" стартует в Нижегородской области 1 августа
30 июля 2022 09:17  [159] Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую область перенесен
29 июля 2022 18:41  [300] Новый коллективный договор подписан в Нижегородском водоканале
29 июля 2022 18:28  [524] ПИМУ откроет филиал во Владимире в 2023 году
29 июля 2022 17:53  [284] Движение по участку улицы Коновалова приостановят из-за ремонта ж/д переезда
29 июля 2022 17:29  [321] Наталья Назарова: "У малых городов - большой потенциал для сотрудничества и реализации взаимовыгодных программ и проектов"
Общество

Ремонт освещения и тротуаров начался на бульваре Заречный в Ленинском районе

30 июля 2022 10:41  [103] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт освещения и тротуаров начался на бульваре Заречный в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, брусчатка будет заменена на участке площадью 500 квадратных метров.

Также уже к осени завершится капитальный ремонт сетей наружного освещения, в рамках которого будут восстановлены подземные кабельные линии, установлены отсутствующие светильники и покрашены уличные опоры. 

Кроме того, к концу лета на бульваре Заречный установят лавочки и урны.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев взял на контроль вопрос с освещением на Заречном бульваре.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph