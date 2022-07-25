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Бизнес

"ТНС энерго НН" бесплатно поверит счетчики в многоквартирных домах региона

01 августа 2022 11:38  [103] Бизнес

До конца 2022 года гарантирующий поставщик планирует поверить 25 тысяч приборов учета. 

О дате и времени проведения работ клиентов уведомят заранее по электронной почте или смс-сообщением.

Заниматься поверкой будут аккредитованные подрядные организации: ФБУ "Ростест-Москва" и ООО "ЭнерТест". Услуга будет оказана бесплатно.

Клиентам необходимо только обеспечить доступ поверителей к счетчику, а также присутствовать при составлении акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону единого контактного центра: 8 (831) 233 – 09 – 70 или по телефону представителей ООО "ЭнерТест" и ФБУ "Ростест-Москва": 8 (985) 186 – 97 – 76.

 

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Теги:
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