"ТНС энерго НН" бесплатно поверит счетчики в многоквартирных домах региона Бизнес

До конца 2022 года гарантирующий поставщик планирует поверить 25 тысяч приборов учета.

О дате и времени проведения работ клиентов уведомят заранее по электронной почте или смс-сообщением.

Заниматься поверкой будут аккредитованные подрядные организации: ФБУ "Ростест-Москва" и ООО "ЭнерТест". Услуга будет оказана бесплатно.

Клиентам необходимо только обеспечить доступ поверителей к счетчику, а также присутствовать при составлении акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону единого контактного центра: 8 (831) 233 – 09 – 70 или по телефону представителей ООО "ЭнерТест" и ФБУ "Ростест-Москва": 8 (985) 186 – 97 – 76.