Уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей на аттракционе в парке Сормова Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту травмирования двух девочек на аттракционе "Бумеранг" в парке отдыха "Лимпопо".

Сообщается, что инцидент произошёл 31 июля. На аттракционе "Бумеранг" после завершения сеанса неожиданно снова заработал механизм вращения. Из-за технического сбоя подросткам защемило ноги, в результате чего девочки 11 и 17 лет получили многочисленные переломы и были госпитализированы в больницу.

В рамках проверки прокуратура намерена установить все обстоятельства происшествия, а также дать оценку соблюдению требований законодательства при оказании услуг.

Также, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кроме того, по данному факту сормовские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).

В настоящее время сотрудники СК изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы.

Как сообщили в областном Следственном управлении, действиям работников, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона, будет дана юридическая оценка.