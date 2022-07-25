Уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей на аттракционе в парке Сормова

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Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту травмирования двух девочек на аттракционе "Бумеранг" в парке отдыха "Лимпопо".
Сообщается, что инцидент произошёл 31 июля. На аттракционе "Бумеранг" после завершения сеанса неожиданно снова заработал механизм вращения. Из-за технического сбоя подросткам защемило ноги, в результате чего девочки 11 и 17 лет получили многочисленные переломы и были госпитализированы в больницу.
В рамках проверки прокуратура намерена установить все обстоятельства происшествия, а также дать оценку соблюдению требований законодательства при оказании услуг.
Также, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Кроме того, по данному факту сормовские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).
В настоящее время сотрудники СК изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы.
Как сообщили в областном Следственном управлении, действиям работников, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона, будет дана юридическая оценка.
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