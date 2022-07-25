Мать и трое детей пострадали в ДТП в Городецком районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мать и трое детей пострадали в ДТП в Городецком районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 1 августа в 07:36 на 27 км автодороги "Городец-Зиняки-Кантаурово" Городецкого района 61-летний водитель Renault Logan на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали 3 несовершеннолетних пассажира Renault Logan, которые были госпитализированы в Балахнинскую ЦРБ. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, у 12-летней девочки была диагностирована тяжёлая сочетанная травма, субдуральная гематома и тупая травма живота. Ей была сделана операция, она находится в коме.

У 9-летней девочки диагностировано сотрясение головного мозга и тупая травма живота, состояние средней степени тяжести ближе к тяжёлому. 11-летний мальчик с ушибом бедра находится в состоянии средней тяжести. 38-летняя мать пострадавших детей отделалась легкими ушибами, ее состояние оценивается как удовлетворительное.