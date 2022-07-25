Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 2 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Происшествия
01 августа 2022 17:04  [50] Мать и трое детей пострадали в ДТП в Городецком районе
01 августа 2022 15:45  [161] Уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей на аттракционе в парке Сормова
29 июля 2022 13:45  [335] Похитившие более 15 млн рублей мошенники предстанут перед судом в Нижнем Новгороде
29 июля 2022 12:56  [341] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Кстовском районе
29 июля 2022 12:31  [333] Более миллиона рублей лишился житель Дзержинска после звонка "оператора сотовой связи"
29 июля 2022 12:03  [588] Граффити с Алёшей на улице Студенческой в Нижнем Новгороде залили красной краской
29 июля 2022 11:43  [433] Один человек погиб в ДТП с фурой в Кстовском районе
28 июля 2022 10:34  [379] Начальника пожарной части в Богородском районе осудят за превышение полномочий и служебный подлог
27 июля 2022 17:25  [425] Мужчина утонул в реке Теша в Ардатовском районе 27 июля
27 июля 2022 09:18  [425] Нетрезвый водитель наехал на инспектора ДПС ночью в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мать и трое детей пострадали в ДТП в Городецком районе

01 августа 2022 17:04  [50] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мать и трое детей пострадали в ДТП в Городецком районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 1 августа в 07:36 на 27 км автодороги "Городец-Зиняки-Кантаурово" Городецкого района 61-летний водитель Renault Logan на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали 3 несовершеннолетних пассажира Renault Logan, которые были госпитализированы в Балахнинскую ЦРБ. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, у 12-летней девочки была диагностирована тяжёлая сочетанная травма, субдуральная гематома и тупая травма живота. Ей была сделана операция, она находится в коме. 

У 9-летней девочки диагностировано сотрясение головного мозга и тупая травма живота, состояние средней степени тяжести ближе к тяжёлому. 11-летний мальчик с ушибом бедра находится в состоянии средней тяжести. 38-летняя мать пострадавших детей отделалась легкими ушибами, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph